Ein Polizist leicht verletzt

Die von Anwohnern alarmierten Beamten setzten unter anderem Reizgas ein und bekamen nach Angaben eines Polizeisprechers " die Lage in den Griff, bevor sie eskalierte.“ Bei Rangeleien wurde ein Polizist leicht verletzt.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs

Es gab mehrere Festnahmen, ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Schon in der Nacht zuvor und in der vergangenen Woche hatte es in der Nähe ähnliche Rangeleien gegeben.

Stand: 28.03.2018, 10:04