Laschet eröffnet Stromtankstelle in Duisburg

In Duisburg nehmen die Stadtwerke heute gemeinsam mit dem Energiekonzern Innogy eine Stromtankstelle in Betrieb, die eine besonders kurze Ladezeit hat. Zudem produziert sie einen Teil ihres Stroms selber über Solarzellen. Die Stromtankstelle mit Schnellladesäulen steht in der Nähe des Autobahnkreuzes Duisburg-Nord und ist somit von der A42 und der A59 schnell zu erreichen.

Laschet kommt zur Eröffnung