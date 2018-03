Mehr Polizei soll Eskalation in Duisburg verhindern

Nachdem die Polizei eine bewaffnete Straßenschlacht in Duisburg verhindert hat, bleiben die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Einige der jungen Männer, die von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden, sollen angekündigt haben, die Auseinandersetzung am Mittwochabend (28.03.2018) fortsetzen zu wollen. Die Duisburger Polizei hat angekündigt, das auf jeden Fall zu verhindern.