Zwei Pferde in Duisburg vergiftet

Unbekannte haben zwei Pferde in Duisburg offenbar vergiftet. Ein Tierarzt habe das schwer kranke Pferd einer 41 Jahre alten Frau eingeschläfert, nachdem er am Freitag bei dem Tier Vergiftungssymptome festgestellt hatte. Das teilte die Polizei in Duisburg am Samstag (18.05.2019) mit.