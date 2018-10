Verdi kritisiert Personalpolitik

Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi liegt die Ursache für die Probleme in Duisburg in dem jahrelangen Personalabbau. Die Stadt versucht sich nun in Improvisation. Weil Anwohner ihre Parkausweise gerade nicht verlängern können, werden bei abgelaufenen Ausweisen keine Knöllchen ausgestellt.

Besuche im Amt vermeiden

Beim Straßenverkehrsamt helfen Mitarbeiter aus anderen Bereichen aus. Wer es vermeiden kann, sollte die Behörde momentan trotzdem lieber nicht aufsuchen, so die Stadt Duisburg.