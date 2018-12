Bei Ausschreitungen zwischen Fußballfans ist am Samstag (08.12.2018) am Duisburger Hauptbahnhof ein Mensch schwer verletzt worden. Der Zugverkehr am Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich eingestellt. Mittlerweile ist der Bahnhof aber wieder frei gegeben.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dem WDR , es sei nach dem Spiel des KFC Uerdingen gegen FC Hansa Rostock im Hauptbahnhof zu Schlägereien zwischen den Fangruppen gekommen - etwa 80 Personen seien beteiligt gewesen. Dabei sei ein Mann zwischen Bahnsteigkante und einen einfahrenden Zug geraten - er habe dabei Knochenbrüche erlitten.

Für die Dauer der Sperrung mussten die Bahnlinien RE 1, RE 6 und RE 11 teilweise umgeleitet werden. Davon war auch der Bahnverkehr zum Düsseldorfer Flughafen, Essen und Mülheim beeinträchtigt. Auch nach dem Ende des Polizeieinsatzes kam es noch zu Verspätungen auf der Strecke.