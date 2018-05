Zur Diskussion über das Alkoholverbot in Innenstädten.

Das Alkohol-Konsum-Verbot in der Duisburger Innenstadt, das seit einem Jahr gilt, ist am Mittwoch (23.05.2018) vom Verwaltungsgericht Düsseldorf gekippt worden. Eine 32-jährige Duisburgerin hatte gegen das viel diskutierte Verbot geklagt. Sie fand, dass es ein Eingriff in ihre persönliche Freiheit sei.