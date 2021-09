Tod nach Po-OP: Düsseldorfer Schönheitschirurg steht vor Gericht

Patientinnen starben an Fettembolie und Blutverlust

Im August 2018 soll der Angeklagte einer 20-Jährigen bei einer ambulanten OP zwölf Liter Fett abgesaugt und diese sowohl in die Brüste als auch in das Gesäß der Frau injiziert haben. Laut Staatsanwaltschaft hätte der Arzt nicht mehr als 5 Liter Fettgewebe entnehmen dürfen. Nachdem die Patientin entlassen wurde, starb sie noch am gleichen Abend an den Folgen des hohen Blutverlustes und einer Fettembolie.

In einem weiteren Fall aus dem Juli 2019 hätte die OP aus Sicht der Staatsanwaltschaft nur stationär und in Anwesenheit eines Anästhesisten durchgeführt werden dürfen. In Folge der OP sei es zu massiven Einblutungen gekommen. Die 42-jährige Frau verstarb am folgenden Tag in der Universitätsklinik Düsseldorf.

Eine weitere Frau überlebte im Juni 2018 den gleichen Eingriff nur knapp.