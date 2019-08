Bündnis für bezahlbaren Wohnraum kritisiert vorliegenden Entwurf

Das "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum" kritisierte in einem offenen Brief an die Ratsmitglieder, dass in Düsseldorf vor allem Wohnungen fehlen, die für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bezahlbar sind.

Mitte August forderte die Bürgerinitiative die Ratsmitglieder auf, die Wohnraumschutzsatzung zu verschärfen. Sie möchte unter anderem, dass auch der bestehende Leerstand und aktuelle Airbnb-Nutzungen erfasst werden. Sie fordert weiterhin, dass Leerstand nur bis zu drei Monate ohne Genehmigung möglich ist. Darüber hinaus wünscht sich die Bürgerinitiative, dass die Verwaltung der Stadt Düsseldorf ausreichend Personal bekommt, um die Einhaltungen der neuen Regeln zu kontrollieren.

Stand: 29.08.2019, 09:38