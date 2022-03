Stadt Düsseldorf richtet 24-Stunden-Kinderschutzdienst ein

In dem künftigen Kinderschutzdienst sollen Sozialpädagogen und andere Fachkräfte rund um die Uhr und auch am Wochenende erreichbar sein. Bisher hat sich das vor allem auf die üblichen Bürozeiten des Bezirkssozialdienstes beschränkt. Familien sollen verstärkt durch Sozialarbeiter unterstützt werden, wenn es zu einer Krisensituation kommt.

Stadt plant 24/7-Kinderschutzdienst

Für den neuen Dienst wird vom Jugend- und Sozialdezernat extra ein eigener Fachbereich gebildet. Insgesamt sollen 15 Fachkräfte und 1,5 Leitungsstellen zur Verfügung stehen.

Fortbildungsprogramm geplant

Die Stadt will zusätzlich ein umfassendes Fortbildungsprogramm starten, für alle Fachkräfte, die in Kinder- und Jugendeinrichtungen arbeiten. Außerdem soll es klare Leitlinien und Mindeststandards beim Kinderschutz geben, sowohl für das Jugendamt, wenn ein Kind in Obhut genommen werden muss, als auch für die Beschäftigten etwa in Kitas.

Im Laufe des Jahres soll der Kinderschutzdienst eingerichtet werden.