Düsseldorf: Mann soll Tinder-Dates betäubt und vergewaltigt haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, den Corona-Lockdown für seine Masche genutzt zu haben: Er lernte Frauen über die Dating-Apps Tinder und Bumble kennen und soll sich mit ihnen in Cafés nahe seiner Wohnung verabredet haben. Weil die Cafés wegen Corona geschlossen waren, habe er dann vorgeschlagen, stattdessen in seine Wohnung in der Altstadt zu gehen, so die Anklage.

Sieben Frauen erheben Vorwürfe

An einem Abend im Februar dieses Jahres steht eine der Frauen, die der Mann gedatet hat, vor der Polizeiwache in der Düsseldorfer Altstadt. Laut Anklage ist ihr schwindlig. Sie vermutet, mit K.o.- Tropfen betäubt worden zu sein. Sexuelle Handlungen mit dem 38-Jährigen habe sie abgelehnt. Die Polizei durchsucht noch am gleichen Abend die Wohnung des Angeklagten und findet viele Medikamente in seiner Wohnung. Zerstoßene Tabletten liegen in seiner Küche.

Das Handy des Angeklagten wird ausgewertet. So werden weitere Frauen gefunden, die Vorwürfe gegen den Mann erheben. Insgesamt sind es sieben. Seit einigen Monaten sitzt er nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten und vollendeten sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung nach K.o.-Tropfen vor.

Zwei Nötigungen an einem Tag

Seit Freitag steht der Tatverdächtige deshalb vor dem Düsseldorfer Landgericht. Für den Prozess sind bis November zehn Verhandlungstage angesetzt. Dem Angeklagten drohen bei einer Verurteilung laut Staatsanwaltschaft bis zu 15 Jahre Haft.

Alle Vorfälle sollen sich laut Anklage zwischen Mai 2020 und Februar 2021 ereignet haben. An einem Tag im November soll der Angeklagte zwei Frauen hintereinander zu sexuellen Handlungen genötigt haben, die diese nicht wollten.

Verteidigung: "Es gab keinerlei K.o.-Tropfen"

Die Verteidigung sieht das anders: Mehr als 100 Frauen hätte der Angeklagte über Dating-Plattformen kennengelernt und getroffen. Die meisten hätten keine Probleme mit dem Angeklagten gehabt. Diese Fälle seien aber nicht berücksichtigt worden. Die Anklage stütze sich auf nur wenige Einzelerfahrungen, so die Anwälte des Angeklagten.

Auch der Vorwurf, dass der Angeklagte K.o. -Tropfen eingesetzt habe, sei falsch. "Es gab sehr viel Sex, es gab sehr viel einvernehmlichen Sex, aber es gab keinerlei K.o. -Tropfen," sagt der Verteidiger. Für das Unwohlsein der Frauen sei möglicherweise der Konsum von Alkohol verantwortlich gewesen.

Stand: 20.08.2021, 18:44