Die Düsseldorfer Uniklinik verzeichnet mehr Behandlungen von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Mehr als 180 Menschen, darunter auch einige Kinder, wurden in diesem Jahr bis Ende November in einer speziellen Druckkammer behandelt. Das teilte das Klinikum am Freitag (07.12.2018) mit.

Deutlich mehr Fälle als 2017