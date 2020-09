Uniklinik Düsseldorf: Hacker-Spur führt offenbar nach Russland

Die in das System eingebrachte Schadsoftware sei schon in zahlreichen anderen Fällen weltweit gegen Unternehmen und Institutionen eingesetzt worden. Eingebracht hätte den so genannten Verschlüsselungstrojaner nach Einschätzung privater Sicherheitsunternehmen eine Hacker-Gruppe, die in der Russischen Föderation beheimatet sein soll, hieß es vom Ministerium in dem Bericht. Er liegt dem WDR vor.

IT weiter nicht voll einsatzfähig

Bei dem Hacker-Angriff vor zwei Wochen waren 30 Server der Uniklinik verschlüsselt worden - wobei die Erpresser offenbar eigentlich die Düsseldorfer Universität attackieren wollten.