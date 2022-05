Streik an Unikliniken in NRW: Gespräche mit Arbeitgebern starten am Freitag

Seit einigen Tagen sorgen Streiks an Unikliniken für Probleme an den NRW -Krankenhäusern. So mussten beispielsweise Operationen abgesagt werden und es standen weniger Betten zur Verfügung. Am Donnerstag - dem internationalen Tag der Pflegenden - haben wieder rund 1.000 Beschäftigte der sechs Unikliniken in NRW lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Mit Trillerpfeifen, Warnwesten und Plakaten mit Slogans wie " Mehr von uns ist besser für alle " ist der Demonstrationszug an der Düsseldorfer Uniklinik gestartet.

Hoher Krankenstand, noch höhere Belastungen