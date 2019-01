Neue Linie soll zur Fußball- EM fertig sein

Die Stadt will die U81 rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Betrieb nehmen, bei der Düsseldorf einer der Spielorte sein wird. Sollte der Rat die Pläne beschließen, sollen erste Vorarbeiten bereits im Sommer beginnen. Die Verwaltung will in Gesprächen mit der Bezirksregierung eine beschleunigte Bearbeitung ihres Planfeststellungsantrags erreichen, sodass dieser bis zum Sommer rechtskräftig vorliegt.

Stand: 31.01.2019, 11:36