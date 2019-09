Toter nach Explosion in Düsseldorfer Wohnhaus

In einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus in der Erkrather Straße ist am frühen Mittwochmorgen (11.09.2019) ein Mann nach einer schweren Verpuffung ums Leben gekommen. Zwei Personen wurden nach Feuerwehrangaben leicht verletzt. Zehn Personen konnten sich selbst auf die Straße retten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Möglicherweise wird auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, so ein Polizeisprecher auf WDR-Anfrage.

Haustür durch Druck aus Angeln gehoben

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war die Erkrather Straße mit Glassplittern übersät. Die Explosion hatte in dem Haus unter anderem eine Tür aus den Angeln gehoben. Durch die Druckwelle waren Scheiben an dem Haus und an geparkten Autos zersplittert.