Teststrecke für selbstfahrende Autos in Düsseldorf

Straßen.NRW bringt entlang der Strecke an Verkehrsschildern und Ampelanlagen Sensoren an. Die autonom fahrenden Autos sollen dann zum Beispiel per Laser, Radar und Ultraschall mit diesen Sensoren kommunizieren. Das Route führt über die A57 bis nach Düsseldorf. Dabei geht es unter anderem über zwei große Autobahnkreuze, durch einen Tunnel und über eine Rheinbrücke.

Start für Strecke im Sommer

An den Vorbereitungen sind neben Straßen.NRW auch Autohersteller, Mobilfunkanbieter, GPS-Unternehmen und die technische Hochschule in Aachen beteiligt. Die Strecke soll Anfang Juni 2018 in Betrieb genommen werden.

Stand: 03.04.2018, 06:15