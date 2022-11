Aus Nepal nach Düsseldorf: Medizinstudent mit großem Traum

Um sich auf die fremde Sprache und Kultur vorzubereiten, belegt er schon in Nepal Deutschkurse. In Deutschland angekommen, ist er von der Kultur teilweise überrumpelt. Nie hatte er vorher zum Beispiel einen Zug gesehen. In Nepal werden die teils schlammigen Strecken mit Motorrädern und Autos zurückgelegt. Auch Dinge wie öffentliche Umarmungen haben ihn erst schockiert, erzählt er.

Om Prakash mit seiner Familie am Flughafen: Vor dreieinhalb Jahren ist er nach Deutschland aufgebrochen.

Prakash muss in Deutschland angekommen direkt den nächsten Schock verarbeiten: Sein Einser-Abitur wird nicht anerkannt. Er muss es nachholen, lernt weiter Deutsch und bewirbt sich schließlich um einen Studienplatz in Medizin. Die Zusage bekommt er von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. "Ich habe mich richtig, richtig gefreut und erst mal meine Eltern angerufen" , sagt Prakash mit einem Lachen.

Der Traum: Ein Krankenhaus für Nepal

Om Prakash jobbt sowohl an der Uni als auch in einer Düsseldorfer HNO-Praxis.

Um sich sein Studium zu finanzieren, jobbt der Nepalese an der Uni und in einer Düsseldorfer HNO -Praxis. Der Arzt Hilmar Ballo findet nur gute Worte: "Hier in diesem administrativen Dschungel klarzukommen und seinen Weg da so stringent zu gehen, das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass er ein sehr erfolgreicher Mediziner wird."

Und das ist auch Om Prakashs Traum: Als fertig ausgebildeter Mediziner möchte er in seinem nepalesischen Dorf ein Krankenhaus bauen. Erste Kontakte zu deutschen Ärzten dafür hat der 22-Jährige schon geknüpft. Und wenn er davon erzählt, bleibt kaum ein Zweifel offen, dass er auch Erfolg haben wird.