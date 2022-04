Streit in Düsseldorf eskaliert: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Laut Polizei ist in einer Wohnung offenbar ein Streit so eskaliert, dass eine 46-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden sind. Die beiden mussten noch in der Nacht zu Donnerstag notoperiert werden. Ein weiterer Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Verdächtiger festgenommen, Hintergründe unklar

Wie und warum es genau zu der Auseinandersetzung in Düsseldorf-Hassels gekommen ist, sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei. Derzeit gehe man aber davon aus, dass sich insgesamt vier Menschen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehalten haben. Einem 42-Jährigen wird vorgeworfen, den Rest der Gruppe - mutmaßlich in Folge eines Streits - mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt zu haben.

Den Mann nahm die Polizei noch in der Wohnung fest. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.