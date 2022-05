Düsseldorf soll mehr zweisprachige Straßenschilder bekommen

Möglich wäre beispielsweise, dass sich die Auswahl an der jeweils größten Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund in dem Bezirk orientiert. So könnten ein türkisches Schild in Rath oder eine italienische Übersetzung in Gerresheim entstehen. Pavle Madzirov vom Integrationsrat findet die Auswahl nicht leicht und will sich deshalb auf die zehn Nationalitäten mit dem höchsten Anteil in Düsseldorf konzentrieren.

Italiener haben schon konkrete Vorschläge

Die Italiener, die in Gerresheim zu Hause sind, sind jetzt schon angetan von der Idee - und haben auch schon erste Vorschläge für einen konkreten Straßennamen. Zum Beispiel könnte die Heyestraße dann Via Heye heißen.

