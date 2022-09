Schilder zeigen Düsseldorfer Städtepartnerschaft mit Czernowitz

Als jüngstes Mitglied der Partnerstadtfamilie bekommt Czernowitz den Platz ganz unten am Schilderbaum in Mörsenbroich. Die übrigen sieben Partnerschaften hängen darüber. In den nächsten Wochen will Düsseldorf insgesamt zehn neue Czernowitz-Schilder aufhängen. Der Düsseldorfer Rat hatte die Städtepartnerschaft bereits im März einstimmig beschlossen.

Langjährige Verbindungen nach Czernowitz

Unabhängig vom russischen Angriffskrieg sind Düsseldorf und Czernowitz seit vielen Jahren durch freundschaftliche Kontakte verbunden, vor allem durch die große jüdische Gemeinde in Düsseldorf, aber auch über Projekte von Schulen und Instituten. Die Stadt liegt im Südwesten der Ukraine, nahe der Grenze zu Rumänien, und hat etwa 265.000 Einwohner.