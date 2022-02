Düsseldorf will die Städtepartnerschaft mit Moskau auf Eis legen

Brief nach Moskau geschickt

OB Keller bei der Kundgebung auf dem Schadowplatz

Seine Kritik drückte Keller zudem in einem Brief an seinen Amtskollegen in Moskau, Sergei Semjonowitsch Sobjanin, aus. Auch als Schirmherr der Deutsch-Russischen Filmtage in Düsseldorf ist der Oberbürgermeister zurückgetreten. Außerdem bat er den Veranstalter, die Filmtage nicht durchzuführen.

Beratungen am Montag

Wie Düsseldorf die Freundschaft zu Moskau genau auf Eis legen will, ist noch unklar. Darüber will Oberbürgermeister Keller am Montag mit den Fraktionsspitzen der Ratsparteien beraten. Unterstützung hierfür kommt aus Kellers CDU -Ratsfraktion. Man trage die Entscheidung zu 100 Prozent mit, hieß es.

Aus der SPD war zu hören, dass der Schritt ein rein symbolischen Akt sei, dennoch wolle man ihn unterstützen. Die Partnerschaft mit Moskau sei zuletzt ohnehin sehr schwierig gewesen. Die Grünen wiederum mahnten, die Kontakte nach Moskau nicht ganz abreißen zu lassen, um die Bevölkerung über die wahren Kriegsgründe zu informieren.