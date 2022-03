Düsseldorf: Städtepartnerschaft mit Czernowitz statt Moskau?

Schon kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat die Stadt Düsseldorf ihre Städtepartnerschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau auf Eis gelegt. Heute könnte der Stadtrat eine Freundschaft mit einer Stadt in der Ukraine auf den Weg bringen, mit Czernowitz.

Die Stadt Düsseldorf will damit ein Zeichen der Solidarität und Freundschaft setzen. Denn nach Czernowitz bestehen schon seit vielen Jahren Verbindungen, vor allem durch die große jüdische Gemeinde in Düsseldorf, aber auch über Projekte von Schulen und Instituten. Die Stadt liegt im Südwesten der Ukraine, nahe der Grenze zu Rumänien, und umfasst etwa eine viertel Million Einwohner. Czernowitz gehört momentan noch zu den sichersten Städten in der Ukraine.

Czernowitz als Ausgangspunkt für weitere Hilfen?