Scientology plant in Düsseldorf offenbar die Einrichtung eines neuen Zentrums für ganz Nordrhein-Westfalen, eine sogenannte "Ideale Org". Das bestätigte eine Sprecherin gegenüber dem WDR am Mittwoch (12.12.2018).

Genauer Standort nicht verraten

Scientology will demnach spätestens 2020 in das Gebäude " im Innenstadtbereich " einziehen. Einen genauen Standort nannte die Sprecherin nicht. Das Gebäude soll demnach mit dem "Ideale Org" in Berlin vergleichbar sein: sechs Stockwerke und 4.000 Quadratmeter Fläche. Ein entsprechender Bauantrag sei aber noch nicht gestellt worden, teilte die Stadt Düsseldorf auf WDR -Anfrage mit.

Düsseldorf wäre nach Berlin, Hamburg und Stuttgart der vierte große Scientology Standort in Deutschland.