Die Stadt Düsseldorf will in den kommenden zwei Jahren 15 Millionen Euro in die digitale Ausstattung ihrer Schulen stecken. Das steht im aktuellen Medienentwicklungsplan, den die Verwaltung am Mittwoch (11.12.2019) vorstellt.

Eine bessere Versorgung mit schnellem Internet und WLAN ist eines der Hauptziele. Außerdem sollen vom kommenden Schuljahr an systematisch alle Unterrichtsräume mit Smartboards ausgestattet werden. Im Idealfall wird künftig auch jeder Schüler mit einem Tablet arbeiten können.