Zu viele Lehrer krank: Düsseldorfer Schule schließt

An einer Düsseldorfer Schule sollte der Betrieb trotz eines Corona-Falls weitergehen. Doch für den Freitag (06.03.20) meldeten sich so viele Lehrer krank, dass der Unterricht trotzdem abgesagt wurde. Insgesamt meldeten sich 45 der 135 Lehrkräfte ab. Die Gesundheitsämter hatten zuvor elf Lehrer gebeten, zu Hause zu bleiben, weil sie Kontakt mit der infizierten Lehrerin hatten. Der restliche Schulbetrieb sollte weitergehen.

Die Lehrerin der Düsseldorfer Gesamtschule wurde am Mittwoch (04.03.2020) positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Schüler sollen nun einen " häuslichen Studientag " verbringen. Für Kinder, die trotzdem zur Schule kommen, gibt es eine Notbetreuung.

Kritik an der Entscheidung

Die Entscheidung des Amtes löste offenbar Unmut bei der "Schulgemeinde" aus. So zumindest formuliert es die Schule in einem Brief an die Eltern. Darin ist auch von kontroversen Diskussionen die Rede.

Was den sich krank gemeldeten Lehrern genau fehlt, ist nicht bekannt. Die Düsseldorfer Schule wollte sich dazu am Freitag (06.03.2020) nicht äußern.

Stand: 06.03.2020, 11:50