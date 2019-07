Die Polizei ermittelt in zwei Todesfällen nach Schönheitsoperationen in einer Düsseldorfer Klinik. Am vergangenen Freitag (05.07.2019) war eine Frau nach einer Schönheitsoperation gestorben. Am Dienstag (09.07.2019) wurde nun bekannt, dass dies nicht der erste Todesfall in der Klinik war. Bereits im vergangenen Jahr sei eine junge Patientin nach einem ähnlichen Eingriff beim selben Operateur gestorben, bestätigte Staatsanwalt Uwe Kessel gegenüber dem WDR.

Todesermittlungsverfahren dauern an

In beiden Fällen dauern die Todesermittlungsverfahren durch die Polizei an. Die Obduktion am Montag (08.07.2019) erbrachte aber noch kein eindeutiges Ergebnis. Weitere Untersuchungen sollen im Laufe dieser Woche folgen, so der Staatsanwalt.

Gefährlicher Medikamenten-Mix

Der zweite Todesfall liegt bereits ein Jahr zurück. Die Patientin war eine junge Studentin. Auch ihre Obduktion brachte keine klaren Ergebnisse. Dann folgten aufwendige chemisch-toxikologische Untersuchungen, die auch heute noch andauern. Das Schwierige in dem Fall: Die junge Frau soll zahlreiche Medikamente genommen haben. Während der OP wurden ihr offenbar weitere Arzneien verabreicht. Insgesamt fanden sich bei ihr Spuren von zwölf verschiedenen Präparaten. Ob Wechselwirkungen eine Rolle gespielt haben, sei immer noch unklar, so Staatsanwalt Kessel.

Operateur gilt derzeit nicht als Beschuldigter

Da in beiden Fällen noch die sogenannten Todesermittlungsverfahren laufen, gibt es juristisch bislang keine Beschuldigten. Erst wenn die Staatsanwaltschaft zu der Überzeugung kommt, dass bei den Todesfällen ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, werden Strafermittlungsverfahren eröffnet. Arzt und Klinik stehen derzeit für Medienanfragen nicht zur Verfügung.