Nach dem Tod einer Patientin im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf ist ein Ermittlungsverfahren gegen den Arzt eingeleitet worden. Untersuchungen hätten ergeben, dass die 42-Jährige in Folge der Operation verblutet sei, sagte Staatsanwalt Uwe Kessel am Donnerstag (25.07.2019).

Ein Sachverständiger müsse nun klären, ob dies auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen sei. Die Frau hatte eine Po-Vergrößerung mit Eigenfett vornehmen lassen.