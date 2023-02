Video starten, abbrechen mit Escape Schach: Düsseldorfer Nachwuchs vs. Topspieler 03:39 Min. . Verfügbar bis 17.02.2024.

Schach-Weltelite tritt in Düsseldorf gegen Nachwuchsspieler an

Stand: 17.02.2023, 12:05 Uhr

Das "WR Chess Masters" ist im vollen Gange: das hochrangigste Schachturnier, das seit Jahren wieder in Deutschland stattfindet. In einem Hotel im Düsseldorfer Medienhafen treten Weltklassespieler gegeneinander an. Am Rande des Turniers dürfen junge Nachwuchsspieler gegen die Großen antreten.