Erste Hochzeit in Düsseldorfer Riesenrad

Eigentlich sollte es eine ganz ruhige Hochzeit werden, nur zu zweit, sagt Claudia Lezius: "Dann kam vor knapp zwei Wochen der Anruf aus dem Standesamt."

Das Standesamt hatte Claudia Lezius und Heiko Widliczek vorgeschlagen, im Riesenrad zu heiraten. Und das wollten sich die beiden nicht entgehen lassen.

Riesenrad-Hochzeiten beliebt

Zwei Wochen später, am Donnerstag, gaben sie sich in einer Gondel des Riesenrads auf dem Burgplatz das "Ja"-Wort. Getraut wurden sie von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (CDU). Trauzeugen waren nicht dabei.

Am kommenden Donnerstag sollen weitere drei Hochzeitspaare im Riesenrad heiraten. Die Termine seien sehr beliebt, so das Standesamt.

Heiraten im Floß – auch das geht