Ohne Maske und Abstand: Düsseldorf will Rheinuferpromenade notfalls sperren

Wegen des frühlingshaften Wetters flanierten am Wochenende Tausende am Rheinufer. Auch auf der Freitreppe in der Altstadt saßen viele ohne Maske und Mindestabstand. Das Ordnungsamt und die Polizei räumten den Abschnitt daher und sperrten ihn mit Gittern ab.

Auch auf dem Carlsplatz in der Altstadt war viel los. Deshalb will die Stadt dort Absperrungen aufbauen, wenn zu viele Besucher auf dem Platz unterwegs sind.

Hätte die Stadt besser vorbereitet sein müssen?

Zwar kontrolliert das Ordnungsamt und weist die Menschen auf die Maskenpflicht hin, aber am Burgplatz beispielsweise stehen nur vier Mitarbeiter. Insgesamt sollen nur 20 im Einsatz gewesen sein. Ob das vielleicht zu wenige waren und wie es bei gutem Wetter am Rhein weitergehen soll, dazu will sich die Stadt am Nachmittag äußern.

Schriftlich heißt es: " Wir werden die Vorkommnisse vom Wochenende nachbereiten und überprüfen, ob wir unsere Einsatzstrategie anpassen müssen. "

Derzeit sitzt die Stadtspitze mit dem Ordnungsdezernat zusammen und berät, ob am nächsten sonnigen Wochenende zum Beispiel das Rheinufer gesperrt werden könnte.