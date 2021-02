Verweilverbot in Düsseldorfer Altstadt: Länger stehen bleiben verboten

300 rote Schilder weisen auf das Verweilverbot hin

Das Schild der Verweilverbotszone in Düsseldorf

Die neue Allgemeinverfügung gilt an den Wochenenden von freitags 15 Uhr bis 1 Uhr nachts sowie samstags und sonntags jeweils von morgens 10 Uhr bis nachts um 1 Uhr. Die Stadt will in den kommenden Tagen 300 rote Schilder aufstellen, die mit dem Schriftzug "Verweilverbotszone: Bitte gehen Sie weiter" versehen sind.

Sorge vor Tagesausflüglern

Es sei davon auszugehen, dass sich – vor allem bei gutem Wetter – weiterhin viele Menschen an diesen Stellen sammeln würden, begründet die Stadt das Verbot. Wegen der immer noch hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf sei das Verbot notwendig. Außerdem sei die Düsseldorfer Altstadt auch ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge, das auch Menschen aus dem Umkreis anziehe.

Das Warten in Schlangen vor geöffneten Geschäften, Geldautomaten und sonstigen Einrichtungen ist vom Verweilverbot ausgenommen.

Steigende Infektionszahlen sind auch ein Grund für die Maßnahme

Zudem gilt seit Donnerstag an der Rheinpromenade Maskenpflicht. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen lag am Donnerstag in Düsseldorf laut Robert Koch-Institut bei 56,1.