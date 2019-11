Der Düsseldorfer Rheinturm wird am Donnerstag (14.11.19) blau angestrahlt. Grund ist der Welt-Diabetes-Tag. Auch das Logo eines Düsseldorfer Telefonunternehmens wird in Blau leuchten, teilte die Stadt mit.

Diabetiker spritzen zu viel Insulin

Damit soll auch ein Zeichen für Aufklärung gesetzt werden, denn in Deutschland werde zu viel Insulin gespritzt, so Experten des Deutschen Diabetes-Zentrums in Düsseldorf. In Mittelmeerländern werde viel stärker auf eine Ernährungsumstellung gesetzt.