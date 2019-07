In Düsseldorf haben knapp vier Millionen Menschen die am Sonntag (21.07.2019) zu Ende gehende größte Kirmes am Rhein besucht. Das sind etwas weniger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang ist das Unwetter am Samstagnachmittag. Der Kirmesbetrieb musste aus Sicherheitsgründen für gut drei Stunden eingestellt werden.