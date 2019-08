Das Düsseldorfer Rheinbad kommt nicht zur Ruhe: Nach der erneuten Räumung des Freibades Ende Juli will nun der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft wissen, wie es dazu gekommen ist. Das Gremium befasst sich deswegen am Mittwochmorgen (07.08.2019) in einer Sondersitzung mit den Tumulten.

Der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft besteht aus rund zehn Mitgliedern der verschiedenen Düsseldorfer Ratsparteien. Die Sitzung beginnt um 8 Uhr 30 im Freizeitbad Düsselstrand. Beantragt hat die Sondersitzung Wolfgang Scheffler von den Grünen. Aber auch die anderen Mitglieder haben Redebedarf.

War Rheinbad-Räumung wirklich nötig?

Nach dem Rheinbad-Krisengipfel

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wird wegen der Rheinbad-Räumung und dessen Umgang mit den Vorfällen von einigen Aufsichtsratsmitgliedern scharf kritisiert. Wolfgang Scheffler von den Grünen wirft dem OB " unprofessionelles Krisenmanagement " vor.