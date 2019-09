Security -Personal in allen Freibädern

Dafür soll ein zentraler Sicherheitsdienstleister gefunden werden, so dass künftig in allen Freibädern Security-Personal präsent sein wird. „Das ist jetzt kaum noch wegzudenken“ , räumt Sportdezernent Burkhard Hintzsche ( SPD ) ein, „wir wollen das aber je nach Bad, Wetter und aktueller Lage anpassen.“ Das Allwetterbad in Flingern, das im nächsten Jahr wieder öffnen soll, sei von der Besuchersituation her mit dem Rheinbad vergleichbar, während es im Strandbad in Lörick meist entspannter sei.