Die Polizei hat am Freitagabend (26.07.2019) erneut das Düsseldorfer Rheinbad räumen müssen. Ihren Angaben zufolge machten rund 60 Jugendliche Ärger. Schon Ende Juni hatte es dort Probleme mit Jugendgruppen gegeben. Damals musste die Polizei das Bad an zwei Tagen hintereinander räumen.



Laut Polizei ging es im aktuellen Fall mit Kleinigkeiten los. So hätten Jugendliche eine Rutsche besetzt und keine anderen Badegäste draufgelassen. Bademeister seien, als sie eingreifen wollten, beleidigt und bedroht worden.

Herkunft der Jugendlichen derzeit unklar

Auch die seit den vorherigen Vorfällen eingesetzten privaten Sicherheitsleute kamen nicht gegen die jungen Männer an. Die herbeigerufene Polizei kam mit 18 Streifenwagen und konnte sich dann durchsetzen. Die Gruppe verließ die Anlage, das Düsseldorfer Bad wurde geschlossen.