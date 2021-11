Reul will Messerverbot auf Partymeilen in NRW

Erst im vergangenen Monat endete ein Streit in der Düsseldorfer Altstadt tödlich. Bei einer Schlägerei stach ein bislang unbekannter Täter mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Herz eines 19-jährigen Kontrahenten. Der junge Mann starb einige Tage später.

Messerfreie Party-Hotspots

Wegen solcher Vorfälle plädiert NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) für härtere Maßnahmen. Der NRW -Innenminister will laut Kölner Stadtanzeiger unter anderem Messerverbotszonen an Party-Hotspots in Düsseldorf, Köln und anderen Städten.

Eine solche Zone in Düsseldorf haben bereits andere zuvor ins Gespräch gebracht. So forderte zum Beispiel Maria Beck, Sprecherin einer Bürgerinitiave für mehr Lebenskultur in der Altstadt, vor einigen Tagen eine Waffenverbotszone.