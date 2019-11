Kerstin Schwan betreibt mehrere Restaurants in Düsseldorf und Neuss. Das Unverschämteste, das sie je erlebt hat, sei die Sache mit dem Frühstück für 60 Leute gewesen. Die Gesellschaft habe sich für an einem Sonntag angekündigt, nach der Taufe. Das Frühstück sei bereit gewesen, die Tische reserviert. Doch die Gäste tauchten nie auf.

Giuseppe Saitta kann Ähnliches berichten. Zum Beispiel von eine Reservierung für 20 Personen. In seiner Osteria Saitta am Nussbaum in Düsseldorf wartete er und wartete. Am Ende kam niemand. Dafür eine Ausrede. Man habe doch telefonisch bei der Kollegin abgesagt. Doch diese Kollegin existiert gar nicht, sagt Saitta.

Großer wirtschaftlicher Schaden

Was die Gastronomen berichten, ist auch anderswo ein Problem und verursacht großen wirtschaftlichen Schaden. Gerade jetzt zu Weihnachten, aber auch zu Messezeiten seien sogenannte No-Shows häufig: Leute reservieren und kommen nicht. Oder sie reservieren für mehr Leute als, am Ende kommen.

Kerstin Schwan vom Schwan Restaurant

Für Schwan steckt dahinter ein gesellschaftliches Phänomen: "Die Leute werden immer unverbindlicher."

Gemeinsam mit anderen Gastronomen diskutieren Schwan und Saitta, der auch der Dehoga -Vorsitzende für Düsseldorf und Neuss ist, über mögliche Konsequenzen – etwa Reservierungen nur noch gegen Anzahlung oder Kaution.

Ausbleibender Umsatz in Höhe von 120.000 Euro

Wie dramatisch die Auswirkungen für die Gastwirte sind, erklärt Jörn Klingenheben vom Eigelstein im Düsseldorfer Hafen. Laut interner Statistik entgehe dem Betrieb durch No-Shows und Gäste, die mit weniger Leuten erscheinen, ein Brutto-Umsatz von etwa 120.000 Euro im Jahr, der nur zum Teil durch Laufkundschaft kompensiert werden könnte.