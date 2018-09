Die Stadt Düsseldorf will die Kunstwerke in ihren Sammlungen auf eine mögliche Nazi-Vergangenheit überprüfen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag (06.09.2018) im Kulturauschuss mit. Um das Projekt sollen sich zwei Kunsthistoriker und ein spezialisierter Jurist kümmern. Sie sollen recherchieren, ob es sich bei den Kunstwerken um NS-Raubkunst handelt.

Streit um sieben Kunstwerke

In sieben Fällen fordern Erben aktuell Kunstwerke von der Stadt zurück. Ihre Ansprüche werden gerade geprüft. Das ist sehr zeitaufwändig und schwierig, weil der systematische Kunstraub durch die Nazis schon mehr als 70 Jahre zurück liegt.

Digitales Archiv soll helfen

Der Grund: Die Unterlagen der Museen sind nach all den Jahren immer noch nicht digitalisiert und katalogisiert. Das sollen jetzt die neuen Experten tun. Außerdem hängen in den Düsseldorfer Museen mutmaßlich weitere geraubte Kunstwerke. Auch sie müssen überprüft werden.