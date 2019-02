Wegen Totschlags an ihrem Mann steht eine 60-jährige Düsseldorferin vor Gericht. Nach einem Streit soll sie in der heimischen Küche mit einem Fleischermesser auf ihren Ehemann eingestochen und ihn tödlich verletzt haben. Sie selbst rief an jenem Abend die Polizei an.

Polizistin filmte in der Wohnung

Als die Beamten vor Ort eintrafen, soll die Frau keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie die Täterin sei. Ihr Verhalten ist auf einem Video dokumentiert. Gedreht hatte es eine Polizistin, als sie am Tatort eintraf und die Wohnung betrat. Nun will der Anwalt der Angeklagten verhindern, dass das Video im Prozess vorgeführt wird.

Angeklagte bestreitet die Tat

Die 60-Jährige bestreitet inzwischen die Tat. Alles sei ein tragischer Unfall gewesen. Sie habe sich zwar mit ihrem Mann gestritten. Doch dann sei sie in die Küche gegangen und habe Brot geschnitten, " um sich zu beruhigen ". Da habe ihr Mann sie in der engen Küche geschubst. Im Rückwärtsfallen habe sie ihn dann mit dem Fleischermesser unglücklich getroffen.

Kritik an Tonaufnahmen

Das Gericht möchte das Video der Polizistin im Gerichtssaal zeigen. Doch der Verteidiger widerspricht. Er bezweifelt die rechtliche Zulässigkeit.

Die Voraussetzungen für den Einsatz einer Bodycam wurden erst vor zwei Jahren im NRW-Polizeigesetz festgeschrieben. Experten sehen vor allem das in der Regelung zulässige Anfertigen von Tonaufnahmen kritisch. Diese seien gerichtlich nicht verwertbar.

Jetzt muss das Düsseldorfer Landgericht entscheiden, ob das Bodycam-Video ein zulässiges Beweismittel ist oder nicht.