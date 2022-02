Eigenes Baby über Zaun geworfen? Schülerin wegen versuchten Totschlags angeklagt

Stand: 02.02.2022, 13:39 Uhr

Eine 17-jährige Schülerin soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf heimlich ein Kind zur Welt gebracht und es anschließend in ein Gebüsch geworfen haben. Am Düsseldorfer Landgericht hat der Prozess begonnen.