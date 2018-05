Der Kunstberater Helge Achenbach wird zwar im Juni vorzeitig aus der Haft entlassen, sein Fall beschäftigt jedoch weiter die Justiz. Am Donnerstag (17.05.2018) will das Oberlandesgericht verhandeln.

Betrug mit Kunst und Autos

Helge Achenbach war im Juni 2017 in einem Zivilprozess zu Schadenersatz in zweistelliger Millionen-Höhe an die Familie des gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht und zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hatte Achenbach Berufung eingelegt.

Das Landgericht Düsseldorf hatte in erster Instanz festgestellt, dass Achenbach seinen Freund Berthold Albrecht bei einer Vielzahl von Kunst- und Oldtimerkäufen betrogen und das ihm dafür anvertraute Geld veruntreut hatte.

Überhöhte Kaufpreise verlangt

Eigentlich sollte Achenbach mit dem Geld im eigenen Namen Kunstwerke bei Galeristen ankaufen und anschließend an seinen Freund weitergeben. Später sollte er für Berthold Albrecht auch noch Oldtimer beschaffen. Für seine Bemühungen sollte Achenbach als Provision einen bestimmten Prozentsatz des Kaufpreises erhalten. Doch Achenbach soll später seinem vermögenden Freund überhöhte Kaufpreise genannt haben.

Überhöhte Provisionen verlangt

So soll er sich zusätzliches Geld und zugleich auch noch höhere Provisionen erschwindelt haben. Vor Gericht will Achenbach nun nachweisen, dass seine abgerechneten Aufschläge wenigstens zum Teil berechtigt waren. Davon hängt ab, wieviel Schadenersatz er den Erben von Berthold Albrecht zahlen muss.

Stand: 17.05.2018, 05:00