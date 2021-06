Düsseldorfer Oberbürgermeister Keller will Öffnung von Clubs

Entspannung der Sicherheitslage

Die Menschenmassen am Rheinufer sind auch dem Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) ein Dorn im Auge. Er befürchtet eine Verschlimmerung der Lage in den Sommerferien. Deshalb wirbt er in einem Brief an die NRW-Landesregierung, die Öffnung von Clubs und Diskotheken schnellstmöglich wieder zu erlauben. "Ich erhoffe mir dadurch eine Kanalisierung des Besuchergeschehens im Innenstadtbereich, die zu einer spürbaren Entspannung der Sicherheitslage führt" , heißt es in dem Brief.

Keller schließt sich damit einer Forderung des Hotel- und Gaststättenverbandes an, der sich eine Öffnung vor Ende August wünscht. In der aktuellen Coronaschutzverordnung sieht die Landesregierung eine Öffnung ab dem 27. August vor.

Austausch mit Behörden