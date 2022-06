Fünf Promille - Unbekannte sollen Obdachlosen abgefüllt haben

Stand: 22.06.2022, 16:44 Uhr

Unbekannte sollen am Dienstagabend einem Obdachlosen in der Düsseldorfer Altstadt so viel Wodka eingeflößt haben, dass er am Mittwoch immer noch in Lebensgefahr schwebt.