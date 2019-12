Die Stadt Düsseldorf will ab Dienstag (17.11.2019) einige Schlafstätten von Obdachlosen räumen. Weil sich Anwohner gestört fühlen, sollen drei sogenannten Platten nicht mehr geduldet werden. Die Menschen sollen stattdessen die neue Notschlafstelle in der Nähe des Hauptbahnhofs nutzen. Die hatte die Stadt am Montag (16.12.2019) eröffnet.

Kritik von fiftyfifty

Kritik gibt es von der Obdachlosenhilfe fiftyfifty: Grundsätzlich sei die neue Notschlafstelle gut, sagt Streetworker Oliver Ongaro dem WDR . Aber man solle die Obdachlosen nicht zwingen, dort zu schlafen.

" Die Menschen legen sich dann alleine in den Park oder schlafen an Stellen, wenn es kälter wird, wo wir sie als Streetworker ger nicht mehr finden ", so Ongaro.

80 Schlafplätze in Notschlafstelle

In der neuen Notschlafstelle an der Graf-Adolf-Straße stehen 80 Übernachtungsplätze für Frauen, Männer und Paare zur Verfügung. Auch Hunde dürfen mitgebracht werden.