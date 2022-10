Neues Zentrum für Klimaschutz in Düsseldorf

Klimaschutz als "größte Herausforderung"

Bei der offiziellen Grundsteinlegung am Freitagmittag war auch NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst anwesend. Er betonte: Klimakatastrophen wie Dürre, Niedrigwasser und Waldbrände hätte es natürlich immer mal gegeben – " aber nicht so oft und nicht so extrem. In so einer Deutlichkeit kannten wir das nicht. "

Vor Ort waren auch Wüst und der Düsseldorfer OB Keller

Er erinnerte an den niedrigen Rheinpegel, den es im Sommer nicht nur in Düsseldorf gegeben hatte. Der wäre so niedrig gewesen, dass man es drauf anlegen hätte können, " von der anderen Seite nach Oberkassel zu laufen. " So amüsant diese Vortellung auch wäre, meint der Ministerpräsident, so klar wäre auch das Signal, was dahinter steht: Die Wichtigkeit des Klimaschutzes. Wüst nannte das " die größte Herausforderung unserer Generation von Entscheiderinnen und Entscheidern. “

Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller war am Freitag vor Ort. Er hat besonders den Standort am Düsseldorfer Flughafen gelobt: Er biete eine perfekte Grundlage der optimalen Anbindung und Vernetzung, so Keller.