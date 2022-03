Militärchef von Düsseldorfs neuer ukrainischer Partnerstadt: "Wir halten bis zum Ende durch."

Zwischen Düsseldorf und der ukrainischen Partnerstadt Czernowitz bestehen schon seit vielen Jahren enge Verbindungen - dank der Jüdischen Gemeinde, aber auch durch Projekte von Schulen und Instituten. Die Stadt hat rund eine Viertelmillion Einwohner und liegt im Südwesten der Ukraine, grenznah zu Rumänien.

WDR: Welchen Stellenwert hat für Sie die neue Städtepartnerschaft mit Düsseldorf?

Osachuk: " Zuerst möchte ich sagen, dass wir viele, viele tolle Kontakte zu Düsseldorf hatten aus früheren Jahren. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. (...) Wissen Sie, das Merkwürdige ist, was uns verbunden hat, ist die gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg - ist die Geschichte und Erfahrung von Holocaust, Auswanderung, Vertreibung, Flucht, Vernichtung der Menschen. (....) Es ist wirklich erstaunlich und unbegreiflich, dass wir das heute nicht mehr aus der Geschichte heraus, sondern aus unserer jetzigen Realtität haben, was sich vor 70 oder 80 Jahren abgespielt hat. Der Wunsch von Düsseldorf, unsere Partnerstadt zu werden, ist sehr begrüßenswert, denn wir müssen zusammenhalten. Diese enorme Unterstützung für die Ukraine aus der ganzen Welt und insbesondere aus Deutschland ist sehr wichtig für uns."

WDR: Wie ist derzeit die Lage in Czernowitz?

Osachuk: Wir sind im tiefen Hinterland, hinter der Kampflinie. Aber wir erfüllen wichtige humanitäre Aufgaben. Wir nehmen Tausende Binnen-Flüchtlinge auf. Wir bringen sie in Sporthallen und Schulen unter und versorgen die Menschen hier. Viele wandern aus ins Ausland, aber viele bleiben auch hier. (...) Die Hilfe aus Deutschland kommt auf Tausenden von Wegen und Zustellungskanälen hier an. Es ist kein einzelner organisierter Zustellungsweg, das wäre zu gefährlich und zu unflexibel. Es arbeitet eine ganze Armee von Menschen daran, das wie Ameisen weiterzuleiten."

WDR: Der Widerstand der Ukrainer überrascht weltweit. Seit zwei Wochen halten sie den Angriffen der russischen Armee stand. Wie ist derzeit die Stimmmung in Ihrem Land und in Düsseldorfs neuer Partnerstadt Czernowitz?

Osachuk: " Wir halten bis zum Ende durch. Das ist eine klare Aussage, klare Position. Denn wir haben keine Wahl. Entweder bestehen wir weiter, wir stehen durch und wir bleiben als freies Volk im freien Europa auf demokratischer Grundlage und wir bauen gemeinsam Frieden auf oder wir verschwinden von der Oberfläche dieser Erdkugel. (...) Diese Haltung gibt uns Kraft und die Fähigkeit, auch bis zum Ende durchzustehen. Wir werden nie aufgeben."

WDR: Am Donnerstag sind erneut Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ergebnislos zu Ende gegangen. Für Sie keine Überraschung oder?

Osachuk: " Man muss sich im Klaren sein: Wir haben es nicht mit Menschen zu tun, mit Herz und Seele, mit humanistischen Gedanken. Sondern wir haben es zu tun mit einem brutalem Aggressor, der einen Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk, gegen die ukrainische Gesellschaft führt und das ist ein kaltblütiges Kalkül von ihm (Putin, Anm. der Red.), wie , mit welcher Strategie, mit welchen Schritten er wochenweise in Etappen die Ukraine sozusagen vernichten will. Deswegen ist der Versuch des Gesprächs zwischen den Außenministern tatsächlich nur ein Ablenkungsmanöver."

Hintergrund: Die Stadt Czernowitz liegt tief im Westen der Ukraine - in der Nähe zu Rumänien. Die Verbundenheit zu Düsseldorf hat Tradition, denn viele Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf haben dort ihre Wurzeln. Bis zum Holocaust war ein Drittel der Bevölkerung dort jüdisch. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges wurde hier noch in deutscher Sprache unterrichtet.

