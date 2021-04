Düsseldorfer Fürstenwall wird zur "Straße der Zukunft"

Wo gibt es freie Parkplätze? Welche Elektrolade-Säule ist gerade frei? Das sind Daten, die Nutzer für ein Teilstück des Fürstenwalls, zwischen Neusser- und Elisabethstraße, nun über eine Straßenkarte im Internet sehen können.

Das SmartCity-Modellprojekt wurde heute von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und den Kooperationspartnern der Stadtwerke Düsseldorf und Vodafone vorgestellt und soll in den nächsten 12 Monaten wichtige Erkenntisse für weitere mögliche Projekte in der Stadt liefern.

Zukunftsviertel "Unterbilk/Friedrichstadt"

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (M), Stadtwerke-Chef Julien Mounier (l.) und Dr. Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland auf dem Kirchplatz in Düsseldorf

Der Pilot am Fürstenwall ist für die Stadt Teil eines größeren Modellprojektes mit dem Titel "Zukunftsviertel Unterbilk/Friedrichstadt". Wie in einer Art "Reallabor" sollen die verschiedenen innovativen Techniken hier getestet werden, um nach bestandener Bewährungsprobe als Vorbild für andere Stadtteile der Landeshauptsstadt zu dienen.

"Dabei wollen wir erproben, wie wir mit der Weiterentwicklung neuer und vorhandener Infrastrukturen den Klimaschutz voranbringen und gleichzeitig die Lebensqualität der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer weiter verbessern können" , erklärte Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf heute.



Das können die smarten Laternen

Ausgestattet sind die vernetzten Straßenlaternen mit speziellen Wärmebildsensoren. Damit können sie Daten zum Verkehrsfluss sowie Umwelt- und Wetterdaten liefern. Wo es freie Parkplätze und Parkplätze für Menschen mit Behinderung können die Nutzer per Smartphone unter https://duesseldorf.cleverciti.com einsehen. Die Daten sind zeitgleich auf einem Display an der Kreuzung Fürstenwall/Kronenstraße zu sehen.

An fünf Laternen sind außerdem so genannte Wallboxen installiert. Hier können E-Fahrzeuge direkt an der Laterne Strom tanken.

Eine der Stromtankstellen auf dem Fürstenwall

Auf einer weiteren Laterne erprobt Vodafone eine neuartige 5G-Antenne für mehr Bandbreite auf dem Düsseldorfer Kirchplatz. "Hier in Düsseldorf sind 5G-Zellen erstmalig in Deutschland nicht nur auf Dächern, sondern auch in einer Straßenlaterne verbaut und sorgen für beste Geschwindigkeiten." , so Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone Deutschland.

Die Daten sind sicher

Um den Datenschutz müssen sich Bürger und Bürgerinnen laut Stadt keine Sorgen machen. Weder Gesichter noch Autokennzeichen würden aufgenommen, da die Verkehrsfluss-Detektion via Wärmebildkameras statt Video funktioniere.

Langfristig sollen die smarten Laternen noch mehr können. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller denkt zum Beispiel an Schadstoffmessungen für eine umweltschonende Verkehrsführung.

Stand: 20.04.2021, 14:40