Eine wichtige Hürde für das neue Open-Air-Gelände in Düsseldorf ist genommen: Die Politiker im Rat haben dem Bebauungsplan für die Fläche auf dem Messeparkplatz zugestimmt.

Doch es gibt auch Kritik an dem Projekt. Umweltschützer hatten eine zwischenzeitlich geplante Fällung von 60 Bäumen bemängelt, Anwohner befürchten zum Beispiel Lärm- und Verkehrsprobleme. In einem offenen Brief hatten sie deshalb noch vor der Sitzung am Mittwoch an die Ratsmitglieder appelliert, das zu berücksichtigen.

AC/DC -Konzert noch nicht auf neuer Fläche

Eine Mehrheit steht jedoch hinter der Haltung der Stadt. Die sagt unter anderem, dass sie auf den Artenschutz achten wird und dass höherer Lärm nur in Ausnahmefällen möglich sei. Jedoch sollen für jedes Konzert Auswirkungen und Verkehrskonzept individuell geprüft und erst dann genehmigt werden.